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مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز العلاقات العسكرية

أخبار العالم العربي

مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز العلاقات العسكرية
Reuters
قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي
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بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تخلله "استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة "العديد" على بعد 30 كم جنوب غرب الدوحة.

المصدر: "الشرق"

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