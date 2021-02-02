الخليفي يحذر من حرب أهلية في تونس (فيديو)

أكد رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، أن هناك مخاوف من اندلاع حرب أهلية في البلاد بسبب ‏الحوادث التي يعيشها البرلمان التونسي‎.‎

وندد الخليفي في مقابلة مع قناة "نسمة" التونسية، بـ"حوادث العنف التي صدرت عن كتلة الدستوري ‏الحر تحت قبة البرلمان والتي تمس تماسك مؤسسات الدولة وتشوه صورة تونس داخليا ‏وخارجيا‎"‎‏.‏

وقال: "بسبب معركة أيديولوجية لم تتوقف بعد بين كتلة الدستوري الحر وحركة النهضة وائتلاف ‏الكرامة، قد تدخل البلاد في حرب أهلية واقتتال بين مناصري هذه الأحزاب"‏‎.‎

وفي السياق شدد الخليفي على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه حل البرلمان، مشيرا إلى أن "الفرضية الوحيدة التي تتيح لرئيس الجمهورية حل البرلمان هي عدم منح مجلس نواب الشعب الثقة والأصوات الكافية لحكومة ما".

وأضاف: "ما يتم الترويج له هو بيع وهم للتونسيين في إطار معركة بين مؤسسات الدولة".

المصدر: "قناة نسمة التونسية"