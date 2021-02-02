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رئيس الكونغو يعلن للسيسي التزامه بالعمل على خفض التوتر جزاء سد النهضة

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رئيس الكونغو يعلن للسيسي التزامه بالعمل على خفض التوتر جزاء سد النهضة
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السيسي ورئيس الكونغو
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أكد رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات في ما يتعلق بمياه النيل.

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وأكد فليكس تشيسكيدي أنه أحاط الرئيس المصري علما باستقباله مؤخرا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين كل على حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.

وأكد على موقفه وهو الالتزام التام اعتبارا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، ببحث الأمر حتى لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدا في التوتر.

وأشار إلى أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادي التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس المصري، وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلى حل للدول الثلاث لتستمر في التعايش السلمي.

المصدر: اليوم السابع

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