الطيران التركي يقصف قرى في إقليم كردستان العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية شنت غارات على قرى في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق وقصفت بعضها.

وقال مراسل RT، إن "الطيران التركي نفذ صباح اليوم ضربة جوية في قرية (شيني) بمحافظة السليمانية".

وأضاف، أن "المعلومات لا تشير إلى سقوط ضحايا، واقتصرت الخسائر على ما تعرضت له المنازل من تدمير".

وقبل أيام اعتبر برلماني عراقي أن التوغل التركي في البلاد "يتحمل وزره نظام صدام حسين السابق".

وحذر من "أطماع" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال.

المصدر: RT