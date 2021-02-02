مصادر تكشف لـ RT تفاصيل اتفاق فك الحصار عن الحسكة السورية

دخل حيز التنفيذ اتفاق لرفع الحصار عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتم الاتفاق برعاية روسية حسب ما أكدت مصادر متطابقة لـ RT.

وذكرت المصادر أن الاتفاق ينص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الحصار عن المربعين الأمنيين الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.

مصادر RT أكدت استمرار الوضع على ما هو عليه في الشيخ مقصود ومخيمات الشهباء، إذ كان ممثل الجانب الروسي ما يزال في الاجتماع في الحسكة، إلا أنها أشارت إلى أن تلك المعطيات "قد تتغير خلال ساعات".

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وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوما وأكدت أيضا أنه تم برعاية روسية.

وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسي، للسماح بالدخول والخروج.

وانطلقت دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفي حارة طي بمدينة القامشلي لفك الحصار.

المصدر: RT