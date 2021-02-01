سوريا .. إطلاق سراح مسؤول بعثي بعد اختطافه أمس في الحسكة

أكد فرع الحسكة لحزب "البعث" الحاكم في سوريا إطلاق سراح عضو قيادته رشيد الكعود، بعد أن اختطفه أفراد من "قسد" أمس، حسب الفرع.

وكان الفرع ذكر في وقت سابق صباح اليوم في صفحته على الفيسبوك أن أفرادا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على معظم مناطق الحسكة، اختطفوا الكعود، وهو رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي في الفرع، بعد ظهر أمس "خلال مراجعته لأحد الأطباء في مشفى الكندي كونه مصاب بمرض عضال"

وأضافت أن "حزب البعث العربي الاشتراكي إذ يعبر عن إدانته الشديدة لهذا السلوك الإجرامي يؤكد أن مناضليه منتشرون على ساحة الوطن بكامله وهم مستعدون لتعزيز مواجهتهم للعملاء ووقوفهم مع شعبهم وجيشهم وقائدهم في متابعة الجهود لتحرير كامل تراب الوطن من الإرهابيين والمحتلين وعملائهم"

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وفي سياق متصل ذكرت وكالة سانا اليوم أن "قسد" اختطفت "عددا من المدنيين في مركز مدينة الحسكة وعدة مناطق في الريف واقتادتهم إلى جهة مجهولة بالتزامن مع إقامة المزيد من الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في مدينة القامشلي".

وشيعت مدينة الحسكة اليوم "الملازم شرف محمد الرحيل من وحدة المهام الخاصة" الذي قضى أمس برصاص "قسد" حسب ما ذكرت الوكالة.

وتعيش محافظة الحسكة توترا أمنيا على خلفية حصار تفرضه قسد على مركز المدينة إضافة إلى حيين في القامشلي.

المصدر: RT + سانا