إثيوبيا تحث على مواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده حثت على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

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وأضاف أن رئيسة البلاد سهلورق زودي، قامت بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ووفقا للمتحدث، أوصت الرئيسة سهلورق جمهورية الكونغو الديمقراطية باستمرار المفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

كما أعرب المتحدث الرسمي عن امتنانه لجنوب إفريقيا على التعامل "الصحيح" مع المفاوضات.

وأضاف، "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي فهي مستمرة".

وأكد أنه تم عقد ورشة عمل ركزت على النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، كما أن إثيوبيا تصر على ضرورة حل القضية بالطرق السلمية.

المصدر: "فانا" الإثيوبية