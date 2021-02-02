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القبض على انتحاري قبل أن يفجر نفسه في بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

القبض على انتحاري قبل أن يفجر نفسه في بغداد (فيديو)
الانتحاري الذي ألقي القبض عليه
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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز: "تمكنت مفارزنا من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه وسط المواطنين ببغداد في وقت سابق".

وأضاف، أن "العملية جاءت نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى".

 

المصدر: RT

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