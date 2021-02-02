إذاعة "موزاييك" التونسية: عاطلون عن العمل في إضراب عن الطعام أمام مقر ولاية قفصة

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن عددا من العاطلين عن العمل بولاية قفصة بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أمس الاثنين 1 فبراير أمام مقر الولاية، للمطالبة "بالتكفل بهم".

وأوضحت أن المضربين يحتجون "تنديدا بما اعتبروه تسويفا نتيجة تأخر الإعلان عن فتح مناظرة لانتداب 500 معطل عن العمل" حيث طالبوا بالإسراع في تنفيذ السلطات التزاماتها بهذا الشأن، لاسيما "أنه تم الإعلان عنها في عدة مناسبات سابقة ومنها المجلس الوزاري المنعقد لفائدة الجهة في 24 نوفمبر الماضي".

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تشهد تونس في الأسابيع الأخيرة اضطرابات اجتماعية وسياسية متعددة على خلفية الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين زادتها الخلافات بين النخب السياسية من جهة وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية تعقيدا.

المصدر: قناة "موزاييك" الإذاعية التونسية