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الثانية خلال أسبوع.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية على حدود غزة

أخبار العالم العربي

الثانية خلال أسبوع.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية على حدود غزة
Reuters
قطاع غزة، أرشيف
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قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة.

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وأضافت المصادر أن "الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون".

واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط الطائرة وقال في بيان مقتضب: "خلال عملية للجيش مؤخرا سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش جنوب قطاع غزة ولا خشية من تسريب معلومات".

المصدر: "معا"

 

 

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