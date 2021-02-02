السجن 6 أشهر لجزائري طلبت النيابة له المؤبد

قضت محكمة جزائرية مساء الاثنين بسجن طالب 6 أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة له السجن المؤبد بتهمة بالتآمر ضد الدولة.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور على صفحتها في "فيسبوك" إن وليد نقيش، الموقوف منذ أكثر من عام، حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع النفاذ، ما يعني خروجه من السجن في الحال لانقضاء محكوميته أثناء فترة توقيفه.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن الطالب أدين بـ"جنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع لمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق نقيش بعدما اتهمته خصوصا بالتآمر ضد سلطة الدولة، والتحريض على حمل السلاح، والمساس بالوحدة الوطنية.

تم إدانة معتقل الرأي "وليد نقيش" بستة 06 اشهر حبس نافذة و البراءة "بن ساعد كمال" سيتم إطلاق سراحهم صبيحة اليوم pic.twitter.com/KuDY35cStZ — ORAN+ (@Oranplus647050) February 2, 2021

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وكان نقيش أوقف في 26 نوفمبر 2019 خلال مسيرة أسبوعية للطلاب المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي ولدت في فبراير 2019، وعرفت بالحراك.

ونقيش متحدر من تيزي وزو في منطقة القبائل، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفق وسائل إعلام محلية.

وهو متهم بالانتماء إلى "الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل"، وهي منظمة انفصالية محظورة، وفق الإعلام المحلي.

وحوكم نقيش مع متهم آخر هو كامل بن سعد (43 عاما)، وهو بدوره متحدر من تيزي وزو، وطلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس المؤبد بحق بن سعد أيضا، لكن النيابة العامة برأته.

ولا يزال أكثر من 80 شخصا في السجن في الجزائر حاليا على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على "فيسبوك" تنتقد السلطات، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

المصدر: ف ب