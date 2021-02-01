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مركز المصالحة الروسي يرصد 20 انتهاكا في سوريا

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي يرصد 20 انتهاكا في سوريا
Reuters Khalil Ashawi
صورة من الأرشيف
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 20 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان له يوم الاثنين، إنه تم رصد 10 عمليات قصف في محافظة إدلب و6 في محافظة اللاذقية و3 في حلب وعملية واحدة في ريف حماة.

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وأشار سيتنيك إلى عدم تسجيل أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة وقف التصعيد بإدلب.

وذكر أن العسكريين الروس قاموا بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة السورية.

المصدر: RT+نوفوستي

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