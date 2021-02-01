سوريا.. 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عالقة غربي مدينة القامشلي (فيديو)

أفاد مراسل RT في سوريا يوم الاثنين بأن حوالي 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تقف على حاجز لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" غربي مدينة القامشلي منذ أيام لأسباب مجهولة.

وعزت مصادر مطلعة أن وقوف الشاحنات يعود للتوترات الأخيرة بين "الأسايش" والجيش السوري في الحسكة والقامشلي.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة قادمة من مناطق الحكومة السورية وهي لا تسلم للإدارة الذاتية وإنما فقط لمناطق الحكومة السورية.

وهذه القافلة تسلم لمنظمة الأمم المتحدة كونها لا تعترف بالإدارة الذاتية، وهي توزع فقط في المناطق التابعة للسلطات السورية في القامشلي والحسكة.

المصدر: RT