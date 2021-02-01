"الشيوعي السوداني": البرهان يريد الاستيلاء على السلطة بـ"الطريقة المصرية"

اعتبر القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صدقي كبلو أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يشعر بأنه قائد للثورة ويمكن أن يستولي على الحكم بـ"الطريقة المصرية".

وقال كبلو في تصريح لـ"سودان مورنينغ": "نحن قررنا أن يكون حكم الجبهة الإسلامية آخر حكم عسكري لذلك لا مجال لعودة حكم عسكري جديد".

وأضاف أن "عدم تشكيل حكومة حتى الآن لا يعني فراغا بل هنالك مجموعة من الوزراء يسيرون أعمال الحكومة، كما أن عدم التشكيل لا يعني أن ينفرد الفريق البرهان بتشكيل حكومة لوحده".

وأبدى "استعدادهم لرفض أي حكومة يرفضها الشعب، بجانب رفضهم لأي حكومة تشكل عبر المحاصصات".

وأضاف أن "تشكيل الحكومة يجب أن لايكون بالطريقة القديمة بل يجب أن يكون من قوى الثورة وأن تبعد اللجنة العسكرية منها"، معتبرا أن "تحقيق السلام والتحول الديمقراطي لا يأتي إلا عبر تلك الوصفات لتشكيل الحكومة".

المصدر: سودان مورنينغ