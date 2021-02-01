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ليبيا.. بدء العد التنازلي لتشغيل مطار رأس لانوف النفطي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. بدء العد التنازلي لتشغيل مطار رأس لانوف النفطي
Reuters
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بدء العد التنازلي لتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية .

وقالت الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي إن الأعمال جارية على قدم وساق، من أجل عودة الحياة مجددا لمطار رأس لانوف النفطي، بفضل المجهودات الذاتية لمستخدمي شركة الهروج من مختلف الأقسام بالميناء.

وأضافت المؤسسة أنه جرى حتى الآن الانتهاء من عمليات التنظيف حول المطار (Run Way) والطلاء وتوصيل الكابل الكهربائي الخاص بجهاز المرشد اللاسلكي للطيران (Beacon)، كما تم حفر مسار الكابل الكهربائي بطول حوالي 1800 متر، وتركيب محول كهربائي، واستمرار التجهيزات الخاصة ببعض الأعمال الانشائية.

ناصر حاتم – الملف الليبي

المصدر: RT

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