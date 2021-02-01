الصحة الفلسطينية: الأولوية في التطعيم للكوادر الطبية والمسنين والمرضى المزمنين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا ستمنح للكوادر العاملة في القطاع الصحي، وكبار السن والمرضى المزمنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستتلقى 50 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا في الأيام القادمة.

وأضافت أنها تلقت اليوم دفعة من اللقاحات قوامها 2000 جرعة من لقاح "موديرنا"، حيث سيتم تخصيصها لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، خصوصا العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا، وذلك حسب خطة التطعيم في وزارة الصحة، المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية.

ونفت ما أشيع عن توزيع ما وصل من لقاحات إلى فئات غير ما تم ذكره.

ولفتت الوزارة إلى أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك لأنه في حال إصابتهم بالفيروس سيكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة.

يافا ستيتي

المصدر: RT