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البابا ينوي زيارة العراق

أخبار العالم العربي

البابا ينوي زيارة العراق
Reuters
البابا فرنسيس
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أعلن البابا فرنسيس اليوم الاثنين أنه يعتزم زيارة العراق الشهر المقبل حتى إذا كان معنى ذلك أن كثيرا من المسيحيين العراقيين لن يتمكوا من رؤيته شخصيا بسبب قيود كوفيد-19.

وقال لوكالة "كاثوليك نيو سيرفيس" (سي.إن.إس) التابعة لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين: "أنا راعي الناس الذين يعانون".

وأضاف: "من المهم أن يروا أن البابا يزور بلادهم حتى إن كان معظمهم سيرونه فحسب على شاشة التلفزيون لدواعي التباعد الاجتماعي".

وقالت "سي.إن.إس" إن البابا البالغ 84 عاما يعتزم زيارة العراق بين الخامس والثامن من مارس ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية العراقية الأسبوع الماضي إن البابا سيجتمع خلال الزيارة مع المرجعية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني.

وفر مئات الآلاف من المسيحيين خلال العنف الطائفي من العراق الذي أعقب سقوط النظام بعد الاجتياح الأمريكي، أو هجّروا بعد استيلاء تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء كبيرة من شمال البلاد عام 2014.

المصدر: رويترز

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