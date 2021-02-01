لبنان.. 63 وفاة و2020 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 63 وفاة و2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا وصل إلى 3145، فيما عدد الإصابات 303072.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن أنه حسب المؤشرات بعد الإغلاق العام في البلاد، من الممكن خلال الأسبوعين المقبلين السيطرة على التفشي السريع لوباء كورونا.

وفي حديث لقناة "الجديد": "نحن بالمرتبة 21 عالميا من حيث عدد وفيات كورونا، قياسا بعدد السكان".

وأعرب عن تمنيه أن لا تسبب التحركات في الشارع زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.

المصدر: RT