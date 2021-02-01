سفارة فرنسا: حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا

قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها، مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر "تويتر" إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 مضيفة أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

دعم 🇫🇷 الكامل لـ #ملتقى_الحوار_السياسي 🇱🇾 المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية 🇱🇾 جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة 🇱🇾 للانتخابات الوطنية في 24/12/2021. لقد حان وقت التغيير لصالح وحدة 🇱🇾 وسيادتها وازدهارها. pic.twitter.com/bYpumbf0LA — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) February 1, 2021

وانطلقت صباح اليوم في جنيف أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيجري خلالها النظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

المصدر: RT