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سفارة فرنسا: حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا

أخبار العالم العربي

سفارة فرنسا: حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا
Reuters
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قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها، مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر "تويتر" إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 مضيفة أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

وانطلقت صباح اليوم في جنيف أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيجري خلالها النظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

المصدر: RT

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