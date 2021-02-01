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مسؤول ليبي ينفي لـRT استقالة عقيلة صالح

أخبار العالم العربي

مسؤول ليبي ينفي لـRT استقالة عقيلة صالح
Reuters
رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح
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أكد فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـRT أن المستشار عقيلة صالح باق فى منصبه في رئاسة مجلس النواب وأنه لم يتقدم باستقالته.

وجاء نفي المريمي بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام أن صالح قد تقدم باستقالته على خلفية تقدمه للترشح لرئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الليبية التوافقية.

وانطلقت صباح اليوم في جنيف أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيجري خلالها النظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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