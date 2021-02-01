عبد الله الثاني يدشن كلية سلاح الجو الملكي التقنية ومشروعا للطاقة المتجددة

دشن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مبنى كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران في حرم كلية الملك الحسين الجوية.

واستمع الملك عبد الله الثاني إلى إيجاز عن الإمكانيات الفنية والتقنية المتوفرة في الكلية التي بدأت باستقبال الطلبة عام 2015، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران وعلوم الملاحة والمراقبة الجوية.

وستقوم الكلية بفتح تخصصات جديدة في تكنولوجيا صيانة الطائرات، وعلوم السلامة الجوية، وإدارة الطيران، لتلبية احتياجات السوق محليا وخارجيا.

وهنأ أوائل الخريجين الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة والمراقبة الجوية.

كما افتتح العاهل الأردني مشروع الطاقة المتجددة في كلية الملك الحسين الجوية الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة على مستوى القطاع العام في المملكة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح مبنى كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران ومشروع الطاقة المتجددة في حرم كلية الملك الحسين الجوية #الأردنpic.twitter.com/PUv9jRol5r — RHC (@RHCJO) February 1, 2021



المصدر: "قناة المملكة"