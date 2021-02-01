مصر.. مسؤول يحسم الجدل حول استخدام المسحة الشرجية في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا

حسمت مصر، اليوم الاثنين، الجدل المثار خلال الأيام الماضية حول اعتماد طريقة الكشف عن إصابة فيروس "كورونا" المستجد بما يسمى "المسحة الشرجية".

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ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية إدخال مصر هذا الأسلوب للكشف عن الفيروس التاجي.

وأوضح مؤكدا أن "القيمة العلمية والتشخيصية للمسحة الشرجية لا تمثل حافزا لاستخدامها كبديل لمسحة الأنف والحلق، فضلا عن الانتقادات المجتمعية التي تفرضها طبيعة المجتمع الشرقي للشعب المصري".

وبدأت الصين الأسبوع الماضي في استخدام "المسحة الشرجية" للكشف عن المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

المصدر: "أخبار اليوم"