 
مباشر

مصر.. مسؤول يحسم الجدل حول استخدام المسحة الشرجية في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. مسؤول يحسم الجدل حول استخدام المسحة الشرجية في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا
Reuters
وزيرة الصحة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pomz

حسمت مصر، اليوم الاثنين، الجدل المثار خلال الأيام الماضية حول اعتماد طريقة الكشف عن إصابة فيروس "كورونا" المستجد بما يسمى "المسحة الشرجية".

إقرأ المزيد
خبير مصري يعلق على مسألة استخدام المسحة الشرجية في اكتشاف الإصابة بكورونا
خبير مصري يعلق على مسألة استخدام المسحة الشرجية في اكتشاف الإصابة بكورونا

ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية إدخال مصر هذا الأسلوب للكشف عن الفيروس التاجي.

وأوضح مؤكدا أن "القيمة العلمية والتشخيصية للمسحة الشرجية لا تمثل حافزا لاستخدامها كبديل لمسحة الأنف والحلق، فضلا عن الانتقادات المجتمعية التي تفرضها طبيعة المجتمع الشرقي للشعب المصري".

وبدأت الصين الأسبوع الماضي في استخدام "المسحة الشرجية" للكشف عن المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

المصدر: "أخبار اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا