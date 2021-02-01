العراق.. شرطة نينوى تنفي ما نقلته صحيفة رسمية بشأن "مقبرة جماعية"

نفت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، أنباء العثور على مقبرة جماعية في المحافظة تضم رفات 400 شخص.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي: "ننفي بيانا نسب لنا ونشر على بعض الوكالات والقنوات الفضائية بخصوص العثور على مقبرة جماعية تضم ما يقارب الـ400 جثة ضمن قضاء تلعفر، وهذه الأنباء غير صحيحة".

ويوم أمس نقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، عن قيادة شرطة محافظة نينوى، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم "عصابات "داعش الإرهابية".

المصدر: RT