الرجوب لـRT: أجندتنا مفتوحة وأنا كفتحاوي واثق من نجاح حوار القاهرة

أعرب القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية جبريل الرجوب في حديث خاص لـRT، عن ثقته بنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر، مؤكدا أنه ليس هناك أي بديل عن المصالحة الوطنية.

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وقال الرجوب "إننا نتوجه إلى القاهرة وكلنا ثقة بنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذى ترعاه مصر، وليس لنا أي بديل آخر سوى المصالحة الوطنية، وأن الهدف من إطلاق حوار وطني شامل يهدف في الأساس لإنجاح المسار الديمقراطى لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية".

وشدد الرجوب على أن "مهمتنا وواجبنا تذليل كل العقبات.. وانا كفتحاوي واثق من أن النجاح في ذلك هو خيارنا الوحيد، ونثق في التزام الإخوة المصريين وأن الجهات التي ستستضيف الحوار الوطني الفلسطيني تعمل على إنجاحه".

كما أكد الرجوب أنه "على ثقة في أن كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس معنية بإنجاح هذا الحوار لإنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية، لأنه لا خيار أمامنا سوى ذلك وأجندتنا في الحوار مفتوحة".

ويبدأ في الثامن من فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة حوار بين الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات الانتخابات الفلسطينية.

المصدر: RT



ناصر حاتم- القاهرة