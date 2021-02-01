"الجهاد الإسلامي" تجري مباحثات في موسكو

وصل وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

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وقالت الحركة، في بيان رسمي إن "زياد النخالة، الأمين العام للحركة، يترأس الوفد الذي وصل موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية"، وأضافت أن الوفد سيبحث "العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية المشروعة، وسبل مواجهة سياسات الاحتلال".

ولم يذكر البيان، المزيد عن تفاصيل هذه الزيارة أو مدتها.

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ زار موسكو في 19 يناير الماضي ممثلا خاصا للرئيس محمود عباس، والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأجرى مشاورات مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: jehad.ps