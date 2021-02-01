وزارة النفط السورية تخفض كميات البنزين "المدعوم" للسيارات الخاصة

أعلنت وزارة النفط السورية خفض كميات البنزين المباعة بالسعر المدعوم إلى 75 لترا في الشهر بعدما كانت مئة لتر.

وأعلنت الوزارة أن "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) قامت بنقل 25 لترا من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 لترا مدعوم و125 لترا غير مدعوم.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء لا يرافقه تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة أو كميات التعبئة والمحددة بأربعين لتر كل 7 أيام، كذلك ليس هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العمومية.

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يذكر أن الوزارة كانت قد رفعت أسعار البنزين مؤخرا بمقدار 25 ليرة لكل لتر، ليصبح سعر لتر البنزين المدعوم 475 ليرة، وغير المدعوم 675 ليرة، وكانت الكمية القصوى المحددة لكل سيارة هي 100 لتر من البنزين المدعوم، ومثلها من غير المدعوم.

ويأتي ذلك وسط عودة أزمة المشتقات النفطية، إذ عادت مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود والانتظار مدة ساعات قبل التعبئة.

المصدر: RT