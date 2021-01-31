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وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا

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وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا
Reuters Rodi Said
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أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أن الانفجار خلف ستة قتلى بينهم امرأتان وطفلة، ونحو 30 جريحا بعضهم في حالات خطرة، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الانفجار.

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا
وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا
وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مماثل في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها شمال سوريا.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + وسائل إعلام سورية 

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