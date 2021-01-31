وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أن الانفجار خلف ستة قتلى بينهم امرأتان وطفلة، ونحو 30 جريحا بعضهم في حالات خطرة، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الانفجار.

من إدلب



اللحظات الأولى من تفجير مفخخة في #إعزاز وشهداء وجرحا نتيجة الانفجار pic.twitter.com/u2MpPz9QeQ — من إدلب (@fromidlib) January 31, 2021

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مماثل في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها شمال سوريا.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + وسائل إعلام سورية