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منحة قطرية لقطاع غزة بـ 360 مليون دولار على مدى عام

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منحة قطرية لقطاع غزة بـ 360 مليون دولار على مدى عام
Reuters Fadi Al-Assaad
العلم القطري
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أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها ستقدم منحة مالية لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، يجري صرفها على مدى العام 2021، ابتداء من يناير.

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 وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن هذه المنحة تأتي "في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"

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