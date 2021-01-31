منحة قطرية لقطاع غزة بـ 360 مليون دولار على مدى عام

أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها ستقدم منحة مالية لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، يجري صرفها على مدى العام 2021، ابتداء من يناير.

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وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن هذه المنحة تأتي "في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من يناير2021، وتأتي هذه المنحة في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.#قناhttps://t.co/uC1eZyXktmpic.twitter.com/iSdTeIEzs6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 31, 2021

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"