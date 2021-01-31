موسكو: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن بشكل كامل

قال السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين، إن موسكو معنية ويهمها التنفيذ الكامل لاتفاقات الرياض حول اليمن.

وأضاف السفير، في حديث لوكالة "تاس"، أن روسيا تأمل في أن تكون زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، إلى موسكو 1 فبراير مثمرة.

وأشار السفير إلى أنه من المتوقع، أن يجري الوفد اليمني لقاءات في وزارة الخارجية الروسية، وفي مجلسي الدوما والاتحاد. وسيتم خلال ذلك بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة اليمنية، مع التركيز على تنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال: "ننطلق من أن الزيارة ستسهم في جهود روسيا لإطلاق العملية السياسية هناك، واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي يجب أن يشارك فيها للمرة الأولى ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في وفد الحكومة الائتلافية الجديدة".

المصدر: تاس