مستشار الكاظمي: المراقبة الدولية للانتخابات لا تعني الإشراف عليها

أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لشؤون الانتخابات، اليوم الأحد، أن المراقبة الدولية للانتخابات في البلاد، لا تعني الإشراف عليها أو إدارتها.

وقال في تصريح صحفي، إن "المراقبة الدولية موجودة في كل العالم والعراق يطلب المراقبة من الأمم المتحدة، وهي والمجتمع الدولي داعمون لنا في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة".

وأضاف: "هناك ثلاثة أنواع من المراقبة، منها شبكة مراقبة عراقية وطنية، وهناك المراقبة الدولية ومستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة وتقوم على أساس دعم العراق ومفوضية الانتخابات، كما أن الأحزاب لديها وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية أيضا".

وقبل أيام قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده أرسلت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الرقابة الانتخابية، مؤكدا أن بغداد بصدد إرسال رسالة ثانية.

وأجلت الحكومة العراقية الانتخابات المبكرة من السادس من يونيو 2021 إلى العاشر من أكتوبر من العام نفسه.

المصدر: RT