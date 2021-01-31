قرقاش يدعو لعدم التسامح مع "قومية اللقاح"

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى عدم التسامح مع "قومية لقاح" كوفيد- 19 خلال المعركة لهزيمة الوباء.

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وكتب قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن جميعا ندرك جيدا التحديات التي تواجهنا على مستوى العالم في هذا الوباء وضرورة العمل معا".

وأضاف قرقاش: "لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد".

We are all too aware of the challenges facing us globally in this pandemic & necessity to work together. Vaccine nationalism should not be tolerated in our common battle to defeat Covid. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2021

وكانت سلطات دبي أعلنت عن بدء تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية اعتبارا من اليوم الأحد.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة في الإمارة تخصص اعتبارا من الأحد ثلاثة مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا.

المصدر: RT