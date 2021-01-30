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بدء التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني ضد كورونا في دبي

أخبار العالم العربي

بدء التطعيم بلقاح
Reuters
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أعلنت سلطات دبي عن بدء تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة في الإمارة تخصص اعتبارا من الأحد ثلاثة مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطط الهيئة تنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، مضيفا أن الهيئة تنوي توسيع حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" خلال المرحلة المقبل.

ويأتي هذا القرار على خلفية تفشي الفيروس التاجي بوتائر مرتفعة متصاعدة في دبي في الآونة الأخيرة.

المصدر: RT

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