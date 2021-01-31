تركيا: نأمل في طي حقبة الصراع الليبي سريعا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن أمله في طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

وقال: "تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية وسنواصل أيضا تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم العملية السياسية التي يقودها الليبيون".

وأضاف: "نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل".

وتابع: "ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا".

وشدد قالن على أن "تركيا تبذل جهودا حثيثة مع جيرانها وشركائها الاستراتيجيين وحلفائها من أجل أن يسود السلام والاستقرار في إفريقيا ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط وفي شرق البحر المتوسط".

المصدر: "الأناضول"