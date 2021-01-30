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الجزائر: تمديد قيود كورونا في 19 ولاية

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الجزائر: تمديد قيود كورونا في 19 ولاية
Reuters Ramzi Boudina
الإجراءات الوقائية في الجزائر - أرشيف
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أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، مشيرا إلى رفعه عن 10 ولايات سجلت نسبة منخفضة من الإصابات بكورونا.

وأشار بيان صدر عن مكتبه، أن تطبيق التمديد سيبدأ من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما، ويعمل به من 8 مساء ولغاية 5 من صباح اليوم التالي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا".

وأكد البيان على الإبقاء على الإجراءات الصحية الأخرى المتبعة في البلاد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

المصدر: "جزايرس" + "المواطن"

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