شحنات خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن تسجيل لقاحين جديدين لكورونا في مصر

تدرس هيئة الدواء المصرية، حاليا الإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لكورونا للاستخدام الطارئ، الأول لشركة "أسترازينيكا"، والثاني "سبوتنيك V" الروسي.

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وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "أسترازينيكيا"، وبمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة تعكف أيضا على دراسة ملف اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتسجيله محليا، ليصبح متاحا أمام المصريين للتطعيم، بجانب "أسترازينيكا"، و"سينوفارم" الصيني الذي حصل بشكل رسمي على الاستخدام الطارئ وبدأ التطعيم به.

وكان الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة للمبادرات، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، كشف فى تصريحات صحفية في وقت سابق، عن دراسة إجراء بحوث إكلينيكية جديدة على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتزامن مع ذلك أعلنت سفارة روسيا في مصر، استعداد موسكو لتزويد مصر باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه إلى القاهرة حال موافقتها على ذلك.

المصدر: RT

ناصر حاتم -القاهرة