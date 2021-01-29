وزيرة الصحة المصرية تعلن العدد الأولي للحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في 22 مستشفى عزل.

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وأوضحت أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، يوم الاثنين الماضي إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه جار استكمال تلقى الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

وأضافت أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يوما، مشيرة إلى أن آلية تلقى الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

المصدر: اليوم السابع