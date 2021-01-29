مساع كندية لمنح الجنسية للمدون السعودي رائف بدوي

اعتبر رئيس بلدية مونتريال الكندية المدون السعودي المعتقل في المملكة رائف بدوي "مواطن شرف" كنديا، عقب إقرار البرلمان بالإجماع الأربعاء مذكرة تطالب الحكومة الكندية بمنحه الجنسية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت الخبر إلى أن المذكرة التي أقرها مجلس العموم الكندي، تضمنت طلبا إلى وزير الهجرة الكندي في حكومة جاستين ترودو بمنح الجنسية إلى بدوي استنادا إلى القانون "من أجل معالجة حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود".

وتعيش زوجة المدون السعودي (36 عاما)، مع أولادهما الثلاثة في كندا منذ عام 2012، أي العام الذي سجن فيه بدوي بسبب تعليقات نشرها على مدونته الإلكترونية، وهو المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية.

وحكم على بدوي الذي نشر على مدونته تعليقات هاجم فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نوفمبر عام 2014، بالسجن 10 أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، جلد بقسط منها في يناير 2015، إلا أن ردود الفعل الدولية دفعت بالسعودية إلى إلغاء العقوبة في ما بعد.

وتدهورت العلاقات بين السعودية وكندا منذ عام 2018، عقب دعوة الحكومة الكندية السلطات السعودية للإفراج عن نشطاء حقوقيين سعوديين، بينهم الناشطة سمر شقيقة رائف بدوي.

المصدر: "الشرق الأوسط"