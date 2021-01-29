 
مباشر

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن اصطدام سفينتين في قناة السويس

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن اصطدام سفينتين في قناة السويس
Reuters
قناة السويس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pntw

نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي.

إقرأ المزيد
إيرادات قناة السويس تتراجع 3% في 2020
إيرادات قناة السويس تتراجع 3% في 2020

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام.

وشددت على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا