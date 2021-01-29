غوتيريش للقوات الأجنبية: اتركوا الليبيين وشأنهم!

دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، وقال غوتيريش "اتركوا الليبيين وشأنهم!".

ولفت غوتيريش إلى أن "وقف إطلاق النار قائم، ولكن من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تركوا لوحدهم".

كما ناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، ودعا في بيان إلى "انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب دون أي إمهال آخر"، وطلب من جميع الليبيين واللاعبين الدوليين احترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن ليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق.

واتفقت الإدارتان على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لكن قواتهما لم تتراجع.

المصدر: "أ ف ب"