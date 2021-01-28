 
مباشر

واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات "بإنهاء التدخلات العسكرية" في ليبيا

أخبار العالم العربي

واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات
Reuters CARLO ALLEGRI
مجلس الأمن الدولي (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnop

طالب القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وتركيا الإمارات بإنهاء ما وصفه بـ "التدخلات العسكرية" في ليبيا.

وقال الدبلوماسي الأمريكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم الخميس: "نطلب من الأطراف الخارجية كلها بمن فيها روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".

إقرأ المزيد
ستيفاني وليامز: اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا
ستيفاني وليامز: اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

وأضاف: "تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدأ فورا سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

وكانت روسيا قد رفضت جميع الاتهامات بشأن إرسال "مرتزقة" إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الجهات التي تطلق هذه الاتهامات لم تقدم أي دليل على ذلك.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا