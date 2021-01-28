المغرب يسجل 756 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 756 إصابة بكورونا نزولا من 890 الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 469139 منذ ظهور الفيروس في مارس الماضي.

وأضافت أنه "تم تسجيل 17 وفاة نزولا من 20، وهو ما يرفع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 8224 حالة".

ودشن العاهل المغربي محمد السادس مؤخرا الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس بعد أن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بقصره في فاس.

وتلقى المغرب الأسبوع الماضي مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنوع في الهند، كما تلقى الأربعاء دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني فيما يعتزم تطعيم 80% من السكان خلال ثلاثة أشهر.

المصدر: "رويترز"