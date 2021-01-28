العاهل المغربي يدشن حملة التطعيم ضد كورونا بتلقيه اللقاح المضاد للفيروس

ذكرت وسائل إعلام حكومية في المغرب أن المملكة بدأت اليوم الخميس حملة تطعيم على مستوى البلاد للوقاية من كورونا، بعد أن تسلم المغرب كميات من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم".

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الملك محمد السادس دشن الحملة بتلقيه اللقاح في قصره بمدينة فاس.

وتسلم المغرب يوم الجمعة الماضي مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المصنع في الهند، كما تسلم الأربعاء لقاح "سينوفارم" الصيني، وبدأ توزيعها في المملكة هذا الأسبوع.

وقال القصر الملكي إن عملية التطعيم ستتم "بطريقة تدريجية وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 عاما".

ويعتزم المغرب تطعيم 80 في المئة من شعبه خلال 3 أشهر، لكن مسؤولي وزارة الصحة قالوا إن التنافس العالمي المتزايد على اللقاحات يجعل برنامج التطعيم رهن استمرار تدفق الإمدادات.

وسجل المغرب حتى الأربعاء 468383 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 8207 حالات فيما لا تزال 13995 حالة لم يتعاف أصحابها بعد.

المصدر: وكالات