مسؤول قطري يكشف إمكانية فرض قيود إضافية لمواجهة كورونا

تحدث عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لـ"كوفيد-19" في قطر ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية عن إمكانية فرض قيود إضافية للحد من انتشار الفيروس.

وقال الخال إنه إذا استمرت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحالات دخول المستشفيات في الزيادة خلال الأيام القادمة، فإن ذلك يلزم بقيود إضافية للحد من انتشار الفيروس.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض قيود جديدة إذا استمرت حالات الإصابة في الارتفاع، أضاف: "هذا وارد جدا".

وأشار إلى أن دول الجوار ودول المنطقة والعالم أعادت فرض القيود أو تطبيق الحظر من أجل الحد من انتشار الوباء وبالذات تخوفا من السلالة الجديدة التي بدأت في الانتشار.

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي يفترض تطبيقها لكن للأسف لا يوجد التزام من الناس، ولو الناس قاموا بتطبيقها لما دخلنا أو كان هناك بوادر دخول لموجة ثانية من الوباء".

وبخصوص هذه القيود أوضح أنه سيتم تطبيق إجراءات مشددة كإغلاق بعض الأنشطة وهو أمر وارد وهي إجراءات أثبتت نجاحها في السابق، وأن هذه الإجراءات إذا تم تطبيقها ستسري خلال أسابيع محدودة ثم يعاد النظر في الحاجة للاستمرار فيها أو رفعها.

د. اللطيف الخال: من الوارد أن نعيد فرض القيود من أجل الحد من انتشار الوباء وبالذات تخوفا من السلالة الجديدة التي بدأت في الانتشار #تلفزيون_قطرpic.twitter.com/v7uCzWBBZ6 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام قطرية