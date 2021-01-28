وزير الخارجية الجزائري يكشف دلالات اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

وصف وزير الخارجية الجزائري لقاءه في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأنه "تأكيد على أهمية الحل السياسي وترحيب بجهود الجزائر في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة".

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وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حضرت هذا اللقاء.

وكان الوزير الجزائري قد التقى في وقت سابق خلال زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس وصفت بأنها غير محددة، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري ومجموعة من أعضاء المجلس. تأكيد على أهمية الحل السياسي وترحيب بجهود الجزائر في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة. pic.twitter.com/WS3qEezdrd — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) January 28, 2021

وأفاد بيان ليبي أمس بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رفقة السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وذكر ان اللقاء بين الجانبين تناول "العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة. كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا".

ونقل البيان عن وزير الخارحية الجزائري تأكيده "دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية".

المصدر: RT