السراج يبحث الملف الليبي مع وزير الخارجية الجزائري (صور وفيديو)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم الذي رافقه عدد من المسؤولين الجزائريين.

وجاء في بيان حكومة الوفاق أن "السيد الرئيس رحب بزيارة معالي الوزير مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة".

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج... Publiée par ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ sur Mercredi 27 janvier 2021

وأضاف البيان أنه "تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري على دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى السيد بوقدوم استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية".

تشرفت اليوم بلقاء السيد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي. تمحورت مشاوراتنا حول تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق المسارات السياسية لحل الأزمة، إلى جانب مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين. pic.twitter.com/VuPXitkwKm — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) January 27, 2021

من جهته، كتب بوقدوم في تغريدة: "تشرفت اليوم بلقاء السيد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي. تمحورت مشاوراتنا حول تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق المسارات السياسية لحل الأزمة، إلى جانب مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين".

المصدر: RT