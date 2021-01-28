جنبلاط: تعيين روبرت مالي كمبعوث خاص لدى إيران هو دليل شؤم

اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط، أن "تعيين روبرت مالي من قبل الخارجية الأمريكية كمبعوث خاص لدى إيران هو دليل شؤم".

وقال جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر" إن "أخطر شيء هم هؤلاء المثقفون الذين يعملون لدى مراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي باستنتاجات على حساب الشعوب".

وأضاف: "إن تعيين Robert Malley من قبل الخارجية الأمريكية كمبعوث خاص لدى إيران هو دليل شؤم. لقد خبرت هؤلاء المثقفين كيف تخلوا عن الثورة السورية في بداياتها.

اخطر شيء هم هؤلاء المثقفين الذين يعملون لدى مراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي باستنتاجات على حساب الشعوب .ان تعيين Robert Malley من قبل الخارجية الامريكية كمبعوث خاص لدى ايران هو دليل شؤم.لقد خبرت هؤلاء المثقفين كيف تخلوا عن الثورة السورية في بداياتها⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/asRRsWiLjV — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 28, 2021

ومالي هو المدير السابق للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، كما أنه يعتبر أحد عرابي الاتفاق النووي الإيراني في عهد أوباما.

واعتبرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن "القول إن مالي دبلوماسي نيته حماية أمن إسرائيل هو مجرد كلام في أحسن الأحوال، فهو عارض المبادئ التي قدمها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كشرط لرفع العقوبات عن إيران".

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون عبر "تويتر" إن "لأمر مزعج للغاية أن يفكر الرئيس بايدن في تعيين روب مالي لتوجيه السياسة الإيرانية. مالي لديه سجل حافل من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل. لن يصدق آيات الله حظهم إذا تم اختياره.

It’s deeply troubling that President Biden would consider appointing Rob Malley to direct Iran policy. Malley has a long track record of sympathy for the Iranian regime & animus towards Israel. The ayatollahs wouldn’t believe their luck if he is selected. https://t.co/caxHhiXjKn — Tom Cotton (@SenTomCotton) January 22, 2021

المصدر: RT + "إسرائيل هيوم"