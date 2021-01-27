قطر تغلق البلاد أمام السياح حتى منتصف فبراير وتسمح بدخول فئات محددة إليها

أفادت مصادر قطرية أن الدولة ستبقى مغلقة أمام دخول السياح إليها من كل دول العالم، على الأقل حتى 15 فبراير المقبل.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر خاصة في إدارة العلاقات العامة والاتصالات في المجلس الوطني للسياحة في قطر، قولهم إن "دولة قطر في الوقت الحالي، مغلقة أمام السياح من أي دولة، بما في ذلك روسيا، على الأقل حتى 15 فبراير المقبل".

وأضاف المصدر: "يسمح الآن بالدخول إلى قطر فقط لمواطني قطر وعائلاتهم وحاملي تصريح الإقامة الدائمة وأولئك الذين يعيشون في قطر".

ونوه المصدر إلى أنه "يجب على كل شخص يصل إلى قطر الالتزام بالحجر الصحي الأسبوعي عند عودته إلى البلاد، إذا قدم من دول ذات مخاطر منخفضة للإصابة بفيروس كورونا، يتم إجراء الحجر الصحي في المنزل، أما إذا كانت هناك مخاطر عالية للإصابة في الدول القادم منها، فإنه ينزل في فندق على نفقته الخاصة".

المصدر: "سبوتنيك"