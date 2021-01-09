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"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى السعودية

أخبار العالم العربي

twitter/ @qatarairways
طائرة ركاب تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية".
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أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم السبت، أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من 11 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى المملكة لتبدأ بالرياض اعتبارا من 11 يناير وتليها جدة يوم 14 ثم الدمام في 16 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركة "الخطوط الجوية السعودية" عن استئنافها للرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الحالي.

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ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من 3 سنوات من التوتر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدولة الخليجية التي اتهمتها الدول الـ4 بـ"دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وفي طفرة كبيرة لتسوية هذه الأزمة تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة.

وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.

المصدر: RT

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