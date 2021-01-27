روسيا تطور المجال الجوي المصري

أصدرت وزارة الطيران المدني المصري بيانا، بشأن اجتماع خصص لبحث تنفيذ عقد مبرم بين وزارة الطيران المدني والجانب الروسي لتطوير المجال الجوي المصري.

إقرأ المزيد

وبحث الجانبان خلال اجتماع في مصر مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآليات التعاون بين كافة الجهات لخلق مجال جوي مرن و جاذبا للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أمانا وفاعلية.

ووفقا للوزارة يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث في كافة مجالات قطاع الطيران المدني لمواكبة التقدم المتنامي والسريع في حركة المجال الجوى من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات العالمية الحديثة.

المصدر: RT