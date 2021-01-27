وسائل إعلام: وفد روسي يتفقد مطار الغردقة وتوقعات باستئناف الرحلات السياحية قريبا

يتوقع أن تصل مطار الغردقة في مصر، اليوم الأربعاء، لجنة روسية لتفقد الإجراءات الأمنية هناك، في خطوة تهدف لعودة السياحة الروسية إلى هذا المنتجع المصري المطل على البحر الأحمر.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر في مطار الغردقة الدولى، أنه من المقرر أن تصل اليوم لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسى، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولى.

وأضاف المصدر، أن اللجنة ستجرى عملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكدا أن اللجنة ستقضى فى مدينة الغردقة أسبوعا لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار.



وأوضحت المصادر، أن تلك اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021.

وعلى الرغم من توقع المصدر في مطار الغردقة عودة السياحة الروسية، إلا أن مسؤولا في اتحاد شركات السياحة الروسية دعا إلى انتظار المعلومات الرسمية الروسية، وقال: "منذ أكثر من 5 سنوات يجري الحديث عن وصول خبراء روس، يجب أن ننتظر معلومات رسمية".

ويرى خبراء أن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا من الممكن أن تؤثر على تدفق السياحة من روسيا إلى مصر.

المصدر: اليوم السابع + نوفوستي